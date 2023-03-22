"Не все так просто": Оставшийся без денег на чужбине внук Пугачевой дерет с россиян три шкуры

Беглый родственник Аллы Пугачевой зарабатывает в России.

Семейство Примадонны разбрелось по миру. Она с мужем и детьми обосновалась в Израиле, а родня Кристины Орбакайте – в США. Никита Пресняков тихо тоже удрал в Америку. При этом, поговаривают, что на чужбине у внука Аллы Пугачевой дела идут хорошо, но не совсем гладко.

Не так давно журналисты выяснили, что молодой человек выставил на продажу дачу, подаренную знаменитой бабушкой. За дом он хочет получить порядка 200 млн рублей. Собственно, после этого на просторах Интернета пользователи стали рассуждать о том, что Никита Пресняков остался без денег, которые привык получать в России. Конечно, не обеднел, но доходы, возможно, упали. А, может быть, молодой музыкант хочет таким образом попрощаться с родиной.

Забавно, что, даже находясь за границей, внук Аллы Пугачевой не отказался от работы в России. Здесь ему всегда было чем заняться. Например, у артиста была собственная группа, однако в последнее время новые песни у нее выходить перестали. "Не все так просто", – ответил на вопрос об альбоме в соцсетях Никита Пресняков, добавив, что сейчас сконцентрировал на написание музыки к фильму.

Журналисты сообщают, что сын Кристины Орбакайте занимается музыкальным оформлением картины "Триггер" с Максимом Матвеевым в главной роли. И, очевидно, не за "спасибо". Получается, что, сидя в Америке, молодой человек дерет с россиян-кинопроизводителей, так сказать, в три шкуры, ведь работа со звездой – наверняка удовольствие не из дешевых. Тем более, внук Аллы Пугачевой оформляет полный метр!