"Будут закручиваться гайки": Лерчек, Митрошина... Кто следующий из блогеров сядет на скамью в суде?

Недавно Сеть разорвала новость о возбуждении уголовного дела в отношении популярного блогера Валерии "Лерчек" Чекалиной и ее супруга. Как выяснилось, разбогатевшая на своих подписчиках блогер задолжала налоговой службе 300 миллионов рублей.
Еще одна блогерша Александра Митрошина тоже попала под горячую руку. Она не выплатила 120 миллионов рублей налогов. Девушка, как и Лерчек, использовала "упрощенку" и разбивала поток денег по разным счетам.
Адвокат Евгений Тонкий посоветовал всем без исключения блогерам проверить, не должны ли они чего государству. Ведь продажа онлайн-продукции, в том числе и нематериальной, это такая же торговля, как и в обычном магазине. И конечно, с нее надо платить налоги. Правозащитник уверен, что скоро подобные проверки коснутся абсолютно всех блогеров, сообщает Пятый канал.
По словам адвоката, российские инфоцыгане скоро все предстанут перед законом и будут обязаны пополнить казну. Налоговая служба СК решила основательно начать контролировать блогосферу и проверять ее на законность. Так что история с блогером Лерчек только начало.
"Сделано было, на мой взгляд, государством с целью показательной порки данным блогерам и впоследствии, на мой взгляд, будут накручиваться гайки в этой сфере", – сказал адвокат.
Также адвокат добавил, что статья 174.1 УК РФ "Легализация денег полученных незаконным путем" считается тяжой, и избежать обвинения по ней практические невозможно.