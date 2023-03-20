Уголовные дела: Вслед за Лерчек Викторию Боню обвинили в крупном мошенничестве

Виктория Боня годами брала за услуги по пять тысяч евро.

Недавно Сеть буквально разорвала ошеломляющая новость о том, что Савеловский суд Москвы запретил определенные действия для блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, и ее супруга Артема, обвиняемых в налоговых махинациях на 130 миллионов. Фактически их признали инфоцыганами, которые наживались на людях и незаконно обогащались.

Едва фанаты отошли от этой новости, как появился новый шокирующий инфоповод. Горячо любимая россиянами умница и красавица Виктория Боня встала на скользкую дорожку.

Не секрет, что Виктория Боня уже много лет занимается ретритами, которые организует совместно с шаманами из Испании. В своем аккаунте Боня регулярно рекламирует их как легальную организацию в Испании и говорит, что они целители. Однако на днях стало известно, что в отношении этих людей возбуждены уголовные дела, и с 2021 года идут суды. Им предъявлено обвинение по статье о нанесении вреда общественному здоровью.

Ведущий ютуб-шоу Anton S Live напомнил, что ретриты у Бони в Южной Америке стоят от пяти тысяч евро. При этом на сайте у эти ребят трехдневный ретрит стоит всего 420 долларов. То есть Боня накручивает цену в десятки раз.

"Про легальность все вранье. Такие ретриты в Испании проводятся регулярно, и некоторые организаторы сидели за это в тюрьме, то есть это серьезная тема. Нет никаких доказательств, что это не вредит здоровью. Я скажу больше, есть доказательства, что это вредит здоровью. Да это мошенничество чистой воды!" – обвинил Боню блогер.