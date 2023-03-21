"Все": к Мерзликину накануне 50-летия пришла белочка

Выражение "белочка", "пришла белочка", "поймал белочку" придумано народом как синоним белой горячки – острого проявления алкогольного делирия (delirium tremens дословно с латыни – "трясущееся помрачение"). Это психоз, при котором появляются зрительные галлюцинации в виде мелких прыгающих зверьков с высокими ушками – обычно больные видят в них белок или чертей.
К счастью, актеру театру и кино Андрею Мерзликину, который 24 марта отметит 50-летие, это страшное состояние бреда не грозит. Белочку он увидел живую. "Все! У меня уже белочка!" – написал он с юмором на странице в социальной сети под видео, где шустрый зверек скачет по веткам дерева.
Напомним, серые белки зимуют в гнездах на деревьях и выходят только утром и вечером. Вместо того, чтобы впадать в спячку, они с осени делают запасы жировой ткани и пищи, чтобы пережить долгую холодную зиму. А весной зверек опускается на землю. Здесь он активно перемещается в поисках залежавшейся пищи – начинает искать то, что могли спрятать на земле барсуки и прочие наземные соседи.