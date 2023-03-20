"У нас дома пожар": пойманный на романе с фигуристкой Дмитриенко рассказал о трагедии

Артист Ваня Дмитриенко больше не сможет готовить.

17-летний артист, прославившийся после выхода трека "Венера-Юпитер", Ваня Дмитриенко разоткровенничался с журналистами. Это случилось на презентации обновления музыкального портала. В разговоре он рассказал о трагедии, которая произошла в его детстве.

Будучи маленьким мальчиком, Ваня решил приготовить попкорн в пакете. К сожалению, Дмитриенко неправильно рассчитал температуру и вместо снека получил самый настоящий пожар. Микроволновая печь загорелась от перегруза. Несмотря на то, что Ване больше не пользовался печкой, любовь к кулинарии у него не исчезла.

"Я начал кричать, что у нас дома пожар", — цитирует рассказ исполнителя Пятый канал.

Помимо музыкального творчества, поклонники следят за личной жизнью Вани Дмитриенко. Одно время ему приписывали роман с Камилой Валиевой. Девушка призналась, что ей очень нравится музыка артиста. Тот в свою очередь пригласил ее на съемки.

Пойманный на экранной романе с фигуристкой во время съемок клипа Ваня Дмитриенко отрицает любую романтическую связь с Камилой в реальной жизни. Он встречается с девушкой по имени Саша, которая снимает ролики в социальных сетях.