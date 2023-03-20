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Понедельник 20 марта

19:40Подмосковные врачи спасли ногу 65-летнему мужчине с некрозом 19:20"Я утону": погибший на Волге лидер группы Cream Soda напророчил свою смерть 19:00"Рада вернуться": плюнувшая на Россию Брежнева сделала срочное заявление 18:40"Выезд не исключает ареста": на связавшуюся с Пугачевой певицу Манижу открыли охоту 18:20"В прозрачных колготках": Опозорившийся в США Галкин* умолял не снимать его 18:00"Сильно бьет": живущая с дедом дочь Началовой рассказала о семейной драме 17:40Престарелого Депардье засняли во время нежностей с молодым красавцем 17:20Это настоящее чудо! Дочь Кончаловского заговорила 17:00Гороскоп на неделю с 20 по 26 марта 2023 года 16:40"С королем не спорят!": Возомнивший себя пупом земли Киркоров учинил публичную грызню 16:20Какие женщины привлекают успешных мужчин? Ответила психолог 16:00"Не удалось спасти": стало известно о смертельной трагедии в группе CREAM SODA 15:40Все в порядке: Трогательная история спасения осиротевших крольчат попала на видео 15:20Как не заболеть в межсезонье: объяснил врач 14:40"Наконец-то": Разыгравшая роды Орлова предъявила настоящую мамочку 14:20По стопам Волочковой: Раздвинувшая ноги донельзя Тодоренко удовлетворила мужика под камерами 13:40"Нужны продукты": живущий впроголодь Куклачев борется за каждую копейку 13:20"Убивают": Близкий друг раскрыл правду о состоянии оказавшегося на грани смерти Костомарова 13:00"Харламов убит": Асмус жестко отомстила бывшему мужу 12:40На шестом месяце: Фото Ковальчук с беременным пузом слили в Сеть 12:20В Москве дворник нашел у многоэтажки похожий на гранату предмет 12:00Начался сезон наводнений: как спасти дом 11:40Стоять и плакать: что случилось с могилой через пять лет после смерти Табакова 11:20Скидки в новостройках Москвы достигли 40% 11:00"Меня не устраивает": Жена сбежала с детьми от ухлестывающего за Волочковой Джигурды 10:40Как платить меньше за услуги ЖКХ: объяснил эксперт 10:20"Не понимала, где находится": Новые подробности состояния МакSим после срыва концерта 10:20Отдавший самое ценное Киркоров показал дорогого ему человека: Вечный сердцеед 10:00"Ценю и уважаю": Пережившая потерю Семенович призналась в появлении новой любви 09:40Так уже пятый год: на Новодевичьем кладбище поражены поведением вдовы и состоянием могилы Этуша 09:20Ухудшение финансового положения оживило рынок недвижимости в Москве 08:50"В бедную семью": Удравшая из России с вещами Бородина сдала детей 08:20Рецепт классической королевской ватрушки от Юлии Ковальчук 08:00"Порочный круг": как недосып влияет на качество жизни 06:10Белые танцующие собаки стали новым хитом в Сети 04:23Шок: на видео попала любовь лисицы и человека 02:42Зачем люди причиняют боль во время секса 00:13Божья Матерь "Споручница грешных": какой праздник отмечается 20 марта 22:16Ограбление века: муравей стащил из ювелирки огромный бриллиант 20:21Рецепт сладкой и безвредной запеканки от Михалковой 20:00"Не моя проблема": оказавшуюся в больнице Клаву Коку погнали в шею 18:00"Ужасно": врач заявила о серьезных последствиях громкого инцидента с певицей МакSим 17:46Обнаглевшей Бабкиной публично врезали за наглость: Улетела 17:06"На исходе": певица Слава призналась в неизлечимой болезни 16:40"На весь поселок": Джиган рассказал о причинах расставания с Самойловой 15:23"Ситуация безвыходная": тело лишившейся ноги Высоцкой найдено зажатым между стволов 14:50Потрясение: Проскурякова довела Николаева на глазах у многотысячной публики 14:07Схватившая детей беременная жена Прилучного сбежала в другой город: Это неизбежно 13:15Объявлены причины срыва концерта МакSим: Деньги решают все 12:01"Еще секунда – и конец": брошенную женихом Штурм унесло в море
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"Я утону": погибший на Волге лидер группы Cream Soda напророчил свою смерть

"Я утону": погибший на Волге лидер группы Cream Soda напророчил свою смерть
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Найдено предзнаменование гибели основателя Cream Soda.

Как сообщает "Царьград", в ночь на понедельник, 20 марта, в Некрасовском районе Ярославской области произошла трагедия. Под лед провалилась отдыхавшая на Волге компания из пяти человек. Среди них – основатель российской группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов, более известный как Дима Нова, уточнят портал VSE42.ru.

Двоих людей вытащили из воды еще ночью, один из них умер в машине скорой помощи. Тело 35-летнего музыканта нашли уже днем, его опознала родственница. Об этом сообщает "Радио 1". Без вести пропавшими считаются еще двое, один из которых является младшим братом Дмитрия – 25-летний Роман.

Поклонники в шоке от смерти лидера коллектива Cream Soda. Они нашли предзнаменование гибели песне "Волга", которую группа выпустила еще в 2017 году. "С тобой иду по дну. В плену весенних губ я утону", – пела солистка. Выходит, музыкант, который является одним из авторов композиции, напророчил свою смерть еще пять лет назад.

Ранее в официальном аккаунте группы Cream Soda во "ВКонтакте" появилась запись о случившемся. О публикации представителей музыкального коллектива в соцсети, ранее писали "Дни.ру".

20 марта 2023, 19:20
Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press/www.globallookpress.com
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