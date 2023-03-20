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Понедельник 20 марта

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"Выезд не исключает ареста": на связавшуюся с Пугачевой певицу Манижу открыли охоту

"Выезд не исключает ареста": на связавшуюся с Пугачевой певицу Манижу открыли охоту
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Певица Манижа может потерять последнее.

Певица Манижа, которая несколько лет назад выступала на "Евровидение" сейчас публично отрекается от страны. Чтобы продолжать зарабатывать, девушка поехала в, так называемый, "неотменяемый тур". Недавно состоялся один из запланированных концертов в Тель-Авиве.

Зрителям не понадобилось много времени, чтобы заметить Аллу Пугачеву в зрительном зале. Народная артистка теперь постоянный слушатель российских исполнителей, приезжающих в Израиль. Так она публично показывает свою общественную позицию, поддерживая Манижу, объявленную иноагентом Земфиру и других.

А вот в России на связавшуюся с Пугачевой певицу Манижу открыли настоящую охоту. И не просто интернет-недоброжелатели, а самые настоящие судебные приставы. У певицы Манижи нашли налоговый долг в четверть миллиона рублей. Чем грозит такая большая сумма — отвечает звездный юрист Андрей Алешкин.

По словам эксперта, задолженность, после передачи судебным приставам, может как привлечь внимание, так и нет. Певице могут внести запрет пересечения границы быстро, а могут и провести дополнительные проверки. Певица может даже потерять последнее — свою честь. В любом случае, риски очень высоки.

"Даже если певица находится за рубежом, это не исключает взыскания задолженности и, в том числе, ареста имущества", — поясняет адвокат.

20 марта 2023, 18:40
Певица Манижа. Фото: Комсомольская правда/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Комсомольская правда ✓ Надежный источник

Фоторепортаж

От детства на войне до всенародной славы: яркая жизнь певицы Manizha

Фото: instagram.com/manizha
Фото: instagram.com/manizha
Фото: instagram.com/manizha
Фото: instagram.com/manizha/
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН Москва

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