"Муж пашет, а жена пляшет": сияющая Пугачева вышла в свет с новым мускулистым красавцем

Аллу Пугачеву спалили за близостью с неизвестным качком.



Пока Максим Галкин* уехал в очередной концертный тур, Алла Пугачева не скучает на кухне. Наоборот – артистка находит поводы, чтобы выбраться из дома, а заодно и продемонстрировать новый нарядный образ.

"Муж пашет, а жена пляшет", – как гласит одна известная пословица.



Вот и накануне артистка поступила так же. Певица Манижа давала концерт в Тель Авиве, на который и отправилась Примадонна. Подобрала она для себя настоящий рок-н-ролльный образ. С ног до головы одетая в черную кожу и массивные украшения, Алла появилась на людях еще с одной, скажем так, обновкой.

Сияющая Пугачева вышла в свет с новым мускулистым красавцем, который обращался с ней невероятно бережно и заботливо. Разумеется, сплетники сразу же подумали, что сбагрив Максима Галкина* в командировку, Алла Пугачева решила вывести в люди интересного ей спутника.

Однако, как только первый шок у очевидцев прошел, многие поняли, что таинственный мужчина рядом – всего лишь охранник, которого, скорей всего, нанял для жены Максим Галкин*. На концерте будет многолюдно, пожилую артистку раздухарившиеся слушатели могут случайно толкнуть... А Алле Пугачевой, как-никак, 73-года, поэтому падение может быть тяжелым: с возрастом, сообщают врачи, увеличивается риск перелома шейки бедра при падении.





* – признан иноагентом по решению Минюста РФ.

