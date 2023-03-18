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Суббота 18 марта

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"Муж пашет, а жена пляшет": сияющая Пугачева вышла в свет с новым мускулистым красавцем

"Муж пашет, а жена пляшет": сияющая Пугачева вышла в свет с новым мускулистым красавцем
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Аллу Пугачеву спалили за близостью с неизвестным качком.

Пока Максим Галкин* уехал в очередной концертный тур, Алла Пугачева не скучает на кухне. Наоборот – артистка находит поводы, чтобы выбраться из дома, а заодно и продемонстрировать новый нарядный образ.

"Муж пашет, а жена пляшет", – как гласит одна известная пословица.

Вот и накануне артистка поступила так же. Певица Манижа давала концерт в Тель Авиве, на который и отправилась Примадонна. Подобрала она для себя настоящий рок-н-ролльный образ. С ног до головы одетая в черную кожу и массивные украшения, Алла появилась на людях еще с одной, скажем так, обновкой.

Сияющая Пугачева вышла в свет с новым мускулистым красавцем, который обращался с ней невероятно бережно и заботливо. Разумеется, сплетники сразу же подумали, что сбагрив Максима Галкина* в командировку, Алла Пугачева решила вывести в люди интересного ей спутника.

Однако, как только первый шок у очевидцев прошел, многие поняли, что таинственный мужчина рядом – всего лишь охранник, которого, скорей всего, нанял для жены Максим Галкин*. На концерте будет многолюдно, пожилую артистку раздухарившиеся слушатели могут случайно толкнуть... А Алле Пугачевой, как-никак, 73-года, поэтому падение может быть тяжелым: с возрастом, сообщают врачи, увеличивается риск перелома шейки бедра при падении.


* – признан иноагентом по решению Минюста РФ.

18 марта 2023, 11:55
Алла Пугачева и Максим Галкин*. Фото: Genrietta Peryan / Global Look Press / www.globallookpress.com
Комсомольская правда✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Лишить звания, гражданства и недвижимости: кто из российских звезд наплевал на страну

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Viktor Chernov / Russian Look / www.globallookpress.com

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