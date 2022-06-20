"Смотрят хуже, чем русские на таджиков": лижущую пятки Западу Манижу закидали камнями

После начала спецоперации на Украине певица Манижа выступила против решения властей, из чего многие россияне решили, что звезда просто лижет пятки Западу, и даже записали ее в предательницы. В ютуб-шоу "Осторожно: Собчак" уроженка Таджикистана еще раз подчеркнула свою позицию, а также рассказала о распространившихся за границей русофобских настроениях.
Еще в феврале Манижа вместе с мамой отправилась на отдых в Италию. Когда началась спецоперация, знаменитость попала там в очень неприятную ситуацию. Отношение к русским в Европе резко ухудшилось, и Манижа с матерью остро испытали это на себе. На русскоговорящих людей внезапно стали косо смотреть на улице, в ресторане им могли бросить меню, а в аэропорту женщин и вовсе от души отмудохали, образно говоря, или попросту морально унизили за национальную принадлежность. Лояльность к Западу, которую приписывают звезде, не помогла.
Когда певица и ее родительница достали в аэропорту свои русские паспорта, их окатили презрением. Матери Манижи, страдающей проблемами с опорно-двигательным аппаратом, из-за русского паспорта отказали в бизнес-обслуживании даже при наличии билета в бизнес-класс. И это было очень неприятно.
"На нас сейчас смотрят хуже, чем русские на таджиков," – заметила тогда мать Манижи.
Примечательно, что и после такого оскорбительного отношения со стороны европейцев выступающая против спецоперации Манижа подчеркнула в беседе с Собчак, что ее сегодня мало трогают рассказы о русофобии, хотя история с ее мамой, конечно, была некрасивой.