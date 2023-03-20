По стопам Волочковой: Раздвинувшая ноги донельзя Тодоренко удовлетворила мужика под камерами

В последнее время знаменитая телеведущая все больше шокирует народ своими выходками. Взять хотя бы роды, на которые она решила пригласить маленького сына. Тогда поклонники недоумевали, мол, зачем ребенку наблюдать за этим интимным моментом. А недавно Регина Тодоренко показала довольно пошлое видео, в котором села в откровенной позе с раздвинутыми ногами.
Получив от поклонников очередную порцию критики, жена Влада Топалова, кажется, решила не останавливаться. Теледива пошла на кое-что более масштабное: теперь она раздвинула ноги донельзя прямо под камерами шоу "Маска". Молодая мамочка решила сесть на шпагат перед миллионами россиян.
Что бы там не подумали зрители, ее коллеги оказались довольны. Регина Тодоренко даже сумела удовлетворить одного мужчину – Тимура Родригеза, который буквально начал вопить от удивления и восторга.
"Регина, где тебя так растянуло? Вот это открытие!", — обратился к коллеге ведущий шоу "Маска".
Таким образом жена Влада Топалова решила посоревноваться в гибкости с одним из участников программы. И, можно сказать, пошла по стопам Анастасии Волочковой, которая, как известно, славится публичными шпагами в неожиданных местах. Но уделать королеву растяжки Регина Тодоренко вряд ли сможет.