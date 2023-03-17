"Лучше жалеть о том, что сделал": Проклятая на родине Тодоренко бежит из России

Российская телеведущая и блогер Регина Тодоренко предалась ностальгии по своей юности. В своем телеграм-канале звезда рассказала, как в 18 лет ей предложили поехать на обучение в университет Сорбонна на факультет культурологии в Париже. Несколько месяцев она думала: ее тяготило, что она не знает французского языка. В итоге Тодоренко не поехала учиться. Спустя много лет ведущая задалась вопросом, правильно ли она поступила.
"Жалеть о том, что сделал или о том, что не сделал?.. Но я руководствуюсь принципом, что лучше жалеть о том, что сделал, чем о том, что ничего не сделал" – рассуждала Регина Тодоренко.
Ведущая призналась, что для себя она не перевернуа эту страницу жизни. Порой она до сих пор думает о том, что бы было, если бы она тогда сбежала из России. Регина Тодоренко пришла к выводу, что через несколько лет она все-таки откроет для себя эту возможность и все-таки уедет за границу.
Напомним, в марте 2022 года Регина Тодоренко подверглась жесткой критике со стороны России. Зрители НТВ потребовали убрать артистку из жюри шоу "Маска" после того, как она высказываясь против спецоперации на Украине. После такой позиции Тодоренко буквально прокляли на родине.