"Зачем на всю страну?": Раздвинувшая ноги Тодоренко создает третьего ребенка с Топаловым на камеру

Выходки Тодоренко вызывают вопросы.

Не так давно знаменитая телеведущая стала мамой во второй раз, подарив своему мужу сына, которому дали имя Мир. Роды артистки наделали очень много шума, ведь происходило все в ванной у нее дома, а за появлением малыша на свет наблюдал старший сын Миша. Уже тогда многие хейтеры стали говорить, что выходки у Регины Тодоренко стали очень странными.

А недавнее видео в микроблоге звезды только усилило гнев консервативной публики. Вполне возможно, новым роликом она хотела развеселить народ, но в итоге нарвалась на жесткую критику. В кадре ее супруг Влад Топалов играет на гитаре, а когда объектив перемещается на телеведущую, зрители увидели ее в странной позе с раздвинутыми донельзя ногами. Благо, она заботливо перекрыла свое интимное место текстом, но народу все равно не угодили столь "вульгарное" видео.

"Блин, ну промежность то зачем на всю страну?" – задаются в комментариях под потом Регины Тодоренко пользователи. Поверх ролика она написала: "Как я готовлюсь к третьим родам". Получается, что звезда создает нового ребенка с Владом Топаловым на камеру. Подходы, конечно, к этому процессу у всех разные. Артистке, к примеру, понадобилась поза из йоги и играющий на гитаре супруг.

Как бы там ни было, эти кадры у многих россиян вызвали отвращение. Кто-то предположил, что такими темпами им придется смотреть на то, как из звезды выходит ребенок. К тому же, пишут пользователи, Регина Тодоренко в конце концов начнет вызывать отвращение у мужа из-за такого поведения.