"Зачем на всю страну?": Раздвинувшая ноги Тодоренко создает третьего ребенка с Топаловым на камеру

Не так давно знаменитая телеведущая стала мамой во второй раз, подарив своему мужу сына, которому дали имя Мир. Роды артистки наделали очень много шума, ведь происходило все в ванной у нее дома, а за появлением малыша на свет наблюдал старший сын Миша. Уже тогда многие хейтеры стали говорить, что выходки у Регины Тодоренко стали очень странными.
А недавнее видео в микроблоге звезды только усилило гнев консервативной публики. Вполне возможно, новым роликом она хотела развеселить народ, но в итоге нарвалась на жесткую критику. В кадре ее супруг Влад Топалов играет на гитаре, а когда объектив перемещается на телеведущую, зрители увидели ее в странной позе с раздвинутыми донельзя ногами. Благо, она заботливо перекрыла свое интимное место текстом, но народу все равно не угодили столь "вульгарное" видео.
"Блин, ну промежность то зачем на всю страну?" – задаются в комментариях под потом Регины Тодоренко пользователи. Поверх ролика она написала: "Как я готовлюсь к третьим родам". Получается, что звезда создает нового ребенка с Владом Топаловым на камеру. Подходы, конечно, к этому процессу у всех разные. Артистке, к примеру, понадобилась поза из йоги и играющий на гитаре супруг.
Как бы там ни было, эти кадры у многих россиян вызвали отвращение. Кто-то предположил, что такими темпами им придется смотреть на то, как из звезды выходит ребенок. К тому же, пишут пользователи, Регина Тодоренко в конце концов начнет вызывать отвращение у мужа из-за такого поведения.