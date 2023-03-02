Вышвырнутая из дома с пузом любовница Виторгана смоталась из России

Нинидзе заинтриговала поклонников.

В отношениях бывшего мужа Ксении Собчак Максима Виторгана и его любовницы Нино Нинидзе уже несколько лет царит двусмысленность. С одной стороны, пара вместе довольно давно. С другой, вокруг них постоянно ходят слухи о расставании, да и сам статус отношений вызывает много вопросов.



Виторган и Нинидзе так гармонично смотрелись вместе с самого начала, что все были уверены в их скорой свадьбе. Даже дети от прошлых браков не мешали: Виторган охотно общался и со своим наследником, и с сыном любовницы.



Однако в какой-то момент идиллия и совместные выходы в свет прекратились. В СМИ появилась информация о том, что актер уехал из России в Израиль, а Нинидзе бросил одну. До сих пор отношения пары находятся в непонятном статусе. Вместе Виторган и Нинидзе точно не живут.

Сплетники тут же заговорили о том, что Нинидзе выставили из дома. А теперь она еще и объявила об отъезде. В своем блоге Нинилзе опубликовала фото из самолета, на котором показала посадочные талоны.

"Угадай куда?" – заинтриговала фанатов Нино Нинидзе.

Напомним, в последнее время Нинидзе ведет себя довольно странно. Она выходит на связь с фанатами без макияжа и без особых прикрас. А недавно любовница Виторгана записала свои танцы на видео, во время которых выкатила пузо на всеобщее обозрение, что шокировало фанатов.