Брошенная Виторганом Нинидзе оголила ноги и пришла на премьеру с другим

Актриса Нино Нинидзе появилась на премьере фильма "Красная шапочка".

На днях состоялся премьерный показ фильма "Красная шапочка". В кинотеатр "Октябрь" съехалось множество знаменитостей, в том числе актер Кирилл Плетнев. Его бывшая супруга Нино Нинидзе тоже посетила показ, но пришла на премьеру с другим. Актрису держал за руку 6-летний сын пары Саша.

В зале был и Максим Виторган, с которым, по слухам, у актрисы были романтические отношения. Актеры ни разу не подошли друг к другу за все время мероприятия. Говорят, что роман между артистами закончился, а брошенная Виторганом Нинидзе сильно переживала разрыв. Однако, это всего лишь домыслы, ведь официально ни Максим, ни Нино не подтверждали свой роман.

Образ Нино Нинидзе запомнился гостям и журналистам. 31-летняя девушка оголила ноги и показала красивые плечи, выбрав черное платье на бретелях с высоким разрезом. Красные туфли на невысоком каблуке дополнили лук актрисы.

После показала Кирилл Плетнев подарил бывшей жене букет цветов и вместе с сыном они уехали из кинотеатра. Ранее пара поразила поклонников новостью о разрыве после четырех лет отношений. Нино Нинидзе признавалась, что инициатором развода была она, а причиной расставания стали несовпадение ожиданий и реальности.