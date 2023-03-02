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Четверг 2 марта

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SHAMAN перекрыл кислород выскочке из мира шоу-бизнеса: Не щадит

SHAMAN зарабатывает сумасшедшие деньги.

SHAMAN обрел сумасшедшую популярность и влияние в мире шоу-бизнеса. Все потому, что он вовремя оказался на сцене.

Изменения в мире неизбежно сказываются на культуре. Появляются новые запросы в обществе, а значит, и новые герои. Так, в свое время и в своем месте оказалась когда-то Наташа Королева, юная украинка с пухлыми щеками с ямочками и озорной улыбкой. Выскочившая из неоткуда девочка сразу покорила сердце композитора Игоря Николаева и вскоре стала всенародной звездой. Однако время не щадит звезд, и вскоре имя Наташи Королевой стало угасать в информационном мире шоу-бизнеса. А значит, и денег у нее стало меньше.

Продюсер Павел Рудченко заявил, что Наташа Королева сейчас может заработать максимум ысяч 600-700, что считается очень немного по меркам шоу-бизнеса.

Но свято место пусто не бывает. На позиции угасающих звезд приходят новые яркие имена. И таким стал певец Ярослав Дронов, который выступает в России под псевдонимом SHAMAN. Исполнитель и автор песен Шаман сразу покорил сердца поклонников, а его патриотические песни трогают до глубины души.

Артист оказался на звездном олимпе очень кстати, ведь именно сейчас в российском обществе возникла потребность поднять патриотизм и боевой дух. Естественно, вслед за этим полились огромные потоки денег. И если сравнивать гонорары певца SHAMAN с заработком артистов старого эшелона, то они и рядом не стоят. Если сравнивать с заработком Наташи Королевой, то это гораздо большие суммы.

2 марта 2023, 13:40
Shaman. Фото: Sergey Petrov/ news.ru via globallookpress.com/ Globallookpress.com
PopCornNews✓ Надежный источник

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