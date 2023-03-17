"Должна объясниться": выступающую против пластики Бледанс заподозрили во лжи

Эвелина Бледанс высмеяла переделанную Марию Погребняк, чем вызвала недоумение у публики.

В шоу "Новые звезды в Африке" Эвелина Бледанс нелестно высказалась о внешности Марии Погребняк. Актриса считает, что из-за пластической операции жена известного футболиста потеряла индивидуальность. Мол, все девушки-блогерши, в том числе Мария, между собой похожи, будто все у одного хирурга обслуживаются.

Позже она снова высказалась на эту тему. Теперь уже в популярной соцсети. Эвелина, приложив фотографию Марии до пластики, написала: "Зачем перекраивать то, что подарил Создатель? Вот зачем? Была ведь такая прехорошенькая". А еще актриса похвалилась, что ее внешность долгие годы являлась эталоном для девушек.

Однако Бледанс заподозрили во лжи. Светский обозреватель, ведущий ютуб-шоу "На днях" Евгений Елисеев посчитал, что актриса немного лукавит. Он вспомнил, что несколько лет назад выходил материал с заголовком: "Эвелина Бледанс увеличила грудь".

"Эвелина все-таки должна объясниться перед публикой, ведь около пяти лет назад якобы она увеличила грудь, а сейчас ратует за натуральность. Кстати, тогда она призналась, что всегда мечтала сняться обнаженной после 50-ти, имея при этом пышный бюст. Так что сдается мне, что Эвелина в случае с Погребняк немного лукавит", – сказал журналист.

При этом ведущий ютуб-шоу "На днях" считает, что критиковать Марию Погребняк не за что. "По мне так пусть люди делают с собой все что хотят. Их тело – их дело, как говорится. Правда, в некоторых случаях почувствовать себя увереннее и красивее можно не после пластической операции, а после нескольких походов к психологу. Ведь очень важно принимать себя таким, какой ты есть", – добавил Елисеев, обсуждая скандал между Эвелиной Бледанс и женой футболиста.