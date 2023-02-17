Сенсация: Сочный зад Кабаевой после родов стал достоянием общественности

Откровенные фото Кабаевой.

Когда тело в форме, почему бы им не блистать при удобной возможности? Собственно, Кабаева, которой удалось привести себя в прекрасное состояние после недавних родов, решила не скрывать его от публики, причем показала самую пикантную часть.

В апреле прошлого года звезда Интернета стала мамой во второй раз. И еще года не прошло, а Саша уже выглядит так, будто вообще не рожала. Сейчас знаменитость находится за границей: вместе с супругом она уехала в Эмираты. Там парочка постоянно находит для себя что-то новое. Например, на днях возлюбленные переехали в новую квартиру.

Особенно в жилище Кабаеву впечатлил балкон, на котором она тут же решила устроить фотосессию в купальнике. К слову, трусики оказались такими, что можно легко рассмотреть ее сочный зад. А когда звезда показала получившиеся снимки в своем микроблоге, ее пикантная пятая точка стала достоянием общественности, ведь его увидела огромная аудитория.

И, конечно, для поклонников это настоящая сенсация. Ведь в последнее время блогерша, если и выкладывала откровенные фотографии, то лишь верхней части тела, а низ прятала под одеждой или под водой в бассейне. Но теперь все знают, что она в форме! И поклонники увиденное оценили, оставив кучу сердечек под новым постом.

Стоит отметить, что реальное имя звезды, как сообщают ряд СМИ, Алина Кабаева. Говорят, что в юном возрасте однофамилицу знаменитой спортсменки доставали расспросами о родстве с тезкой. Это якобы и стало причиной смены имени, но в документах будто бы до сих пор написано "Алина Кабаева".

