Врачи объявили приговор прооперированному Розенбауму: Одной ногой в могиле

Розенбаум перенес страшное.

Российского барда Александра Розенбаума на днях экстренно госпитализировали в больницу Красноярска, где он находился на гастролях. 71-летний певец оказался на больничной койке из-за резкого ухудшения состояния. У артиста заболела нога, из-за чего медики заподозрили тромб.

Неутешительные прогнозы подтвердились, и Розенбаума немедленно проперировали и удалили тромб. Стоит отметить, что такой диагноз смертельно опасен. Ведь если не своевременно оказанная помощь, тромб мог бы оторваться, и певец мог бы умереть. Выходит, что он был одной ногой в могиле.

Сейчас артист находится в отделении сосудистой хирургии и постепенно восстанавливается. Врачи объявили приговор звезде: здоровью Розенбаума ничто не угрожает.

По словам врача, который дежурил в больнице Красноярска во время госпитализации Розенбаума, у певца с возрастом испортились стенки сосудов, что естественно для человека. Тем временем персонал больницы стоит на ушах, а медсестры выстраиваются в очередь для того6 чтобы взять автограф легендарного барда.

Из-за случившегося концерт Александра Розенбаума в Братске пришлось отменить. Сам певец уже вышел на связь с поклонниками и сообщил, что с ним все в порядке, и он идет на поправку.