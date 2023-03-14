Розенбаум госпитализирован в критическом состоянии: Тромб

Врачи борются за жизнь певца.

Народный артист России Александр Розенбаум в свои немолодые годы ведет довольно активный образ жизни. 71-летний музыкант даже не думает о завершении карьеры, которая длится уже больше века. Совсем недавно любимый миллионами певец и композитор поздравлял милых дам с 8 марта, а спустя всего неделю здоровье звезды резко ухудшилось.

Александра Розенбаум госпитализирован в критическом состоянии в одну из больниц Красноярска. Об этом сообщает телеграм-канал "112". Как уточняет телеканал "360", изначально музыкант пожаловался на боли в ноге. Его доставили в медицинское учреждение.

В ходе обследования врачам удалось установить, что состояние критическое. Специалисты обнаружили у исполнителя хита "Утки" тромб. Ему потребовалась экстренная операция. По данным портала URA.RU, хирургическое вмешательство прошло успешно. Медики продолжают борьбу за жизнь и здоровье певца.

Александр Розенбаум некоторое время останется в больнице Красноярска под постоянным наблюдением врачей. Сообщается, что артист переведет в отделение сосудистой хирургии.

Напомним, здоровье певца и раньше вызывало вопросы у специалистов и его поклонников. В частности, публика обращала внимание на темные пятна на коже композитора. Кроме того, внимание привлекают его возрастные глубокие морщины. Несколько лет назад Александра Розенбаум перенес операцию из-за опухоли.