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Тело изъели жуткие пятна: Разбитый раком 71-летний Розенбаум сильно сдал

Розенбаум изменился.
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Несколько лет назад поклонники знаменитого певца услышали пугающую новость о том, что их кумира разбил рак. Шансонье диагностировали опухоль, из-за которой ему пришлось пережить операцию, чтобы удалить новообразование. Сам музыканта в тот момент предпочитал хранить молчание и не комментировать проблемы со здоровьем. Однако Александра Розенбаума сдал с потрохами Иосиф Кобзон, сказав, что проходил он лечение в клинике на Каширке.

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Впрочем, зачем говорить о днях минувших, когда со здоровьем артиста вроде как все хорошо. В свои 71 он ведет довольно активный образ жизни и появляется на публике. 8 марта музыкант показался фанатам и многих наверняка удивил своим внешним видом. Вместе с российскими звездными мужчинами он записал поздравление для милых дам. И, если смотреть на пышущих здоровьем Николая Баскова, Филиппа Киркорова, Артура Пирожкова, Григория Лепса, кажется, что шансонье на их фоне сильно сдал.

Глядя на Александра Розенбаума, можно заметить, как его тело изъели коричневые пятна – скорее всего, пигментные, которые могут показаться многим впечатлительным людям весьма жуткими. И, конечно, нельзя не заметить глубокие морщины на пожилом певце. Впрочем, для его возраста это обычное явление.

Но несмотря на все старческие изменения во внешности, артист выглядит очень бодро. Конечно, говорит как будто бы медленно и устало. Но сил на то, чтобы поздравить женщин и пожелать им крепкого здоровья Александру Розенбауму хватило.

Александр Розенбаум. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 10 марта 2023, 10:40 Источник: Телеграм-канал Николая Баскова ✓ Надежный источник
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