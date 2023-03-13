С чистого листа: Опозоривший Родину Панин сменил имя в Испании

Панин сделал заявление.

Звезда "Жмурок" уже давно живет за границей. Кажется, что, перебравшись на чужбину, актер осмелел, ведь он то и дело шокирует народ провокационными выходками, а также высказываниями о России. Именно поэтому Алексей Панин постоянно подвергается критике, а из-за частых обвинений в том, что он позорит родину, ему даже пришлось закрыть комментарии в соцсетях.

И хотя всем своим видом артист старается показать, что все у него в Испании хорошо, некоторые интервью говорят об обратном. Не так давно он признавался, что с работой по профессии за границей сложно, и в кино его не берут. Во всем этом актер винит СМИ, которые, мол, создали ему скандальный имидж. Но ведь никто не заставляет его спать на улице или разгуливать голышом?

Так что, все, что остается Алексею Панину – играть второсортные спектакли с не очень известными коллегами по творческому цеху. Так, на днях он стал анонсировать в своих соцсетях предстоящую постановку по пьесе Александра Гельмана "Двое на скамейке", которая первым делом пройдет в Испании. Ради нее он сменил имя, как и любой другой актер. Зрители увидят его в образе Коли.

На спектакли, которые актер планирует дать в ряде стран, актер зазывает как может: кичится работой с именитыми мэтрами в прошлом и продает билеты за смешную для иностранцев сумму – 25 евро. "Для меня совершенно новый этап в профессии", – намекает на жизнь с чистого листа артист. И правда, после былой известности и крупных проектов в России для Алексея Панина это и правда что-то новое.