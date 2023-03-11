"Не дай бог рядом с собой его иметь": опозорившаяся Королева высмеяла Тарзана после расставания

Наташа Королева жестко отомстила.



Вокруг семьи Наташи Королевой регулярно создаются инфоповоды. То певица сплавит сына учиться в другую страну – лишь бы спасти его от девушки – стриптизерши. То вышеупомянутая возлюбленная ее сына расскажет о желании нарожать толпу юноше детей. А прибавьте к этому вечные слухи о грядущем разводе пары…

Впрочем, некоторые из пользователей Сети уверены, что в проблемах, которые возникли между ней и Сергеем Глушко (Настоящее имя Тарзана – Прим. ред.) виновата сама Наташа Королева. Взять, например, одну из старых публикаций, которую подписчики обнаружили в её блоге.

Наташа Королева выложила снимок, на котором лицо её супруга прифотошоплено к телу очень полного мужчины. Тем самым она высмеяла Тарзана на глазах у всех. Подпись к снимку была переполнена сарказмом: якобы Сергей Глушко теперь обрел идеальную мужскую форму.

Впрочем, подписчики трудов певицы не оценили. Посчитали, что опозорившаяся Королева унизила своего мужа.

"Какая же Королева недалекая! И юмор тупой!", "Как можно своего мужика так унижать", "Фу, не дай бог рядом с собой его иметь", "Ей самой не стыдно такое выставлять фото на показ всему миру", – приложили подписчики Наташу Королеву.

К счастью, в последнее время пара стала относиться друг к другу более трепетно. Подобных картинок в блоге Королевой больше не появлялось. И, даже после расставания, которое приписывали им СМИ, Наташа Королева и Тарзан демонстрируют идиллию в социальных сетях.

