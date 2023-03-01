Гладкая, как попка младенца: что сделала со своим лицом помолодевшая до нельзя Гузеева

63-летняя звезда телешоу "Давай поженимся" Лариса Гузеева с удовольствием отдохнула в теплом Израиле. Там же ее поймали рядом с миграционным центром. Возможно, актриса оформляла паспорт излюбленного российскими звездами государства. В социальных сетях она резко опровергла любые слухи об эмиграции, заявив, что просто оправилась отдыхать с любимым мужем.
В любом случае, что поездка пошла звезде на пользу. Вернувшись в Москву, телеведущая столкнулась с новой волной осуждения. Скептики стали обвинять Гузееву в злоупотреблении Фотошопа и обработки фотографий. Теперь и этим слухам пришел счастливый конец.
В центре обсуждения новая фотография Ларисы Гузеевой. Увидев кадр, поклонники пришли в шок — что сделала со своим лицом помолодевшая до нельзя ведущая? Она опубликовала два кадра — лицо с обработкой в Фотошопе и лицо без каких-либо фильтров. Результаты потрясающее — разница между фото минимальная.
Так телезвезда ответила на все претензии, показав в какой шикарной форме находится. Теперь точно никто не сможет сказать, что Лариса Гузеева обманывает своих поклонников. Даже в 63 года лицо может быть гладким, как попка младенца!