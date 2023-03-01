"Замечали?": исхудавшую до костей Гагарину смачно перекосило

Знаменитая певица и любимица многих активно ведет социальные сети. Она любит общаться с подписчиками и делиться моментами из своей жизни. В последнее время с каждой новой фотографией поклонники Полины Гагариной все больше обеспокоены ее состоянием.
На снимках, опубликованных на странице певицы, фанаты стали замечать, что Полина Гагарина исхудала настолько, что видны кости. С одной стороны хорошо, что она следит за своей фигурой, но с другой – это многим кажется пугающим. Наверное, поэтому под постами звезды постоянно начинается бурное обсуждение ее внешности.
Но крайняя публикация Полины Гагариной сопровождается добрыми комментариями, ведь она сама это спровоцировала. В своем микроблоге она опубликовала кадр, на котором ее смачно перекосило, ведь она состроила гримасу. Блондинка заботливо попросила своих фанатов реагировать на снимок только добрыми словами и объяснила, почему.
"Замечали, что в соцсетях люди намного легче объединяются ради негатива и хейта?" – задалась вопросом артистка. В итоге она решила сломать систему и объявила первый день весны – днем лайка, суть которого писать позитивные комментарии и ставить сердечки на фотографиях, что попадутся в ленте.
"Хорошая идея, Полина! Самая лучшая!" – поддержали Гагарину поклонники в комментариях и стали осыпать ее комплиментами.