"Разрез через слизистую": Исколотую на больничной койке Навку поделили надвое

Навку вывели на чистую воду.

Фигуристка Татьяна Навка в свои 47 лет выглядит сносшибательно. Она стройна и красива, чем, по ее словам, обязана хорошей генетике и природе. Однако эксперты не согласны и считают такое утверждение лукавством. По мнению пластического хирурга Владимира Плахотина, без вмешательств Навка не обошлась. И если бы не грамотные врачи, сейчас она выглядела бы совсем иначе.

Недавно Татьяна Навка показала поклонникам свое фото из детства, тем самым пытаясь доказать, что никаких кардинальных изменений внешности она не делала. Но внимательные фанаты посчитали, что фигуристка все же ложилась под нож хирургов, а может и не раз. По мнению Плахотина, серьезных пластических операций Навка может и не делала, но без аппаратных косметологических процедур, которые так же делаются на больничной койке, у нее не обошлось. Как выяснилось, она буквально вся исколота врачами.

"Она 100% делала блефаропластику нижних век. У нее раньше были грыжи под глазами. Теперь их нет. Сделала она ее через внутренний разрез, через слизистую. Губы не подкачивала, ничего не тянула. Максимум — вколола немного ботокса. Может, есть немного геля на скулах. Была сделана контурная пластика в области орбиты и скул", – раскусил врач Татьяну Навку.

Таким образом, фигуристку буквально поделили надвое. По мнению некоторых, ее резали хирурги, другие же считают, что нет.