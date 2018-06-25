Дочь Навки в траурном платье пришла на выпускной

На днях состоялся Выпускной бал у школьников. Особенно пышно этот праздник отметили дети отечественных знаменитостей.
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