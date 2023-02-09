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"Совсем беда началась": у больного Корчевникова отказывают функции организма

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У Бориса Корчевникова серьезные проблемы со здоровьем.

После того, как Борису Корчевникову удалили опухоль мозга, он стал терять слух. Неоднократно сообщалось о том, что телеведущему с трудом даются съемки. Это прослеживалось и в шоу "Судьба человека", и в программе "Жизнь и судьба". А не так давно зрители стали обращать внимание на то, что у журналиста проблемы с мимикой. Также нельзя не заметить, что речь телезвезды иногда бывает невнятной.

Продюсер Сергей Лавров, смотря недавние эфиры шоу Корчевникова, увидел, что телеведущий не выговаривал некоторые слова. То есть тот факт, что речевой аппарат как важная функция организма у Бориса отказывает, становится все более очевидным. "Можно провести параллель со Славой Зайцевым. Его убрали, когда совсем беда началась", – отметил собеседник издания Blitz+.

О том, что 40-летнему Корчевникову трудно говорить во время съемок передачи, судачили и зрители, которые присутствуют в студии. Якобы телеведущему приходится делать несколько дублей, чтобы во время монтажа команда смогла выбрать более удачный.

Сам Борис Корчевников очень редко говорит о своем состоянии. Телеведущий предпочитает самостоятельно переживать трудности и не вовлекает в свои проблемы посторонних людей.

9 февраля 2023, 19:40
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look
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