Новый паспорт: Зачем бросившая семью Гузеева ломанулась в Израиль

Вслед за Гузеевой полетела Сябитова.

Недавно российская телеведущая Лариса Гузеева улетела отдыхать в Израль. Звезда не стала скрывать, что отправилась н аотдых, однако ее тут же заподозрили в эмиграции. В ответ на критику в свой адрес Гузеева обматерила хейтеров и язвительно заявила, что "забыла у них спросить", что ей делать и куда можно лететь.

В своем аккаунте Гузеева показывает поклонникам, как проводит время в Израиле, где питается и о чем думает. К великому удивлению фанатов, она есть не в роскошных ресторанах, как привыкла, а в каких-то придорожных кафе, по коим ее таскает давний друг. К слову, членов семьи рядом с ней на кадрах не было.

На днях стало известно, что коллега Ларисы Гузеевой, ее соведущая по шоу "Давай поженимся" на Первом канале Роза Сябитова тоде отправилась в Израиль. У фанатов сложилось ощущение, что звезда бросилась наутек вслед за сбежавшей Гузеевой. В Сети пишут, что звезда уже хлопочет о новом паспорте.

Как выяснилось, Лариса Гузеева тайно звонила Розе Сябитовой, но та не стала скрывать детали разговора и сдала заклятую подругу с потрохами. В беседе с сайтом Blitz+ она рассказала, что у Гузеевой в России много дел. Какие именно дела имела ввиду Сябитова, не ясно, но она лишь добавила, что Гузеева настоящая патриотка.

Также Роза Сябитова отметила, что Лариса Гузеева позвала ее в гости. Она пообещала наведаться к подруге сразу, как станет посвободнее.