"Царствие небесное!": Россияне оплакивают Урганта после сообщения о смерти

Поклонники Ивана Урганта скорбят.

Больше полугода назад знаменитый телеведущий пропал из поля зрения поклонников: его одноименное шоу убрали с телевидения, а шоумена перестали приглашать вести мероприятия, лицом которых он был годами. Единственная возможность узнать, как поживает Иван Ургант, это заглянуть в его социальные сети – там накануне разместили печальное известие.

В микроблоге артиста появилась черно-белая фотография человека, чертовски похожего на него, а также текст о похоронах. Шоумен решил вспомнить свою покойную маму Валерию Ивановну, которая могла бы вчера отметить свой день рождения. "А я-то , дурак, был уверен, что больше похож на папу…" – трогательно отметил он.

В своем посте Иван Ургант вспомнил все лучшие качества ушедшей матери, а в конце отметил, что рядом с ним теперь есть маленькая дочь – с таким же именем и чертами лица как у бабушки. Поклонники, прочитав сообщение о смерти, принялись скорбеть вместе со своим кумиром.

"Царствие Небесное Вашей Маме. Ваня, дорогой, сколько светлой грусти, я прослезилась. Светлая память Валерии Ивановне...", – пишет народ в комментариях.

И среди этих слов появились послания к самому ведущему, в котором россияне оплакивают Ивана Урганта после исчезновения с телевидения. Именно в этот день поклонники решили написать, как сильно им хочется видеть своего кумира. Многие ждут и верят, что он вернется.

"Иван ,как соскучились по вашей программе! Нам Вас очень очень очень не хватает!", – обратились к Урганту пользователи.