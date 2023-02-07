"Тебе нравится?": брутальный мужик нагнул кверху задом молодую жену Диброва

Сегодня Полину Наградову знают как четвертую жену 63-летнего телеведущего Дмитрия Диброва. Широкой публике мало известно о том, чем же на самом деле занимается супружница знаменитого шоумена. В Сети ее называют фотомоделью и матерью троих сыновей. В соцсетях же девушка пишет, что она является основательницей женского сообщества на Рублевке и ведущей гид-шоу "Сарафанное радио Рублевки".
Все это говорит о том, что Полина без дела не сидит, и свободного времени у нее мало. Но она все-таки находит часы для занятий спортом. Доказательством тому служат публикации жены Диброва в популярной соцсети. Например, недавно девушка поделилась в подписчиками видео, снятым во время тренировки.
Те кадры были сделаны тренером. Он запечатлел, как Полина выполняет его команды, используя различный инвентарь. Она и ложилась, и садилась, и нагибалась кверху задом по велению мужика, который выглядит довольно брутально. Судя по видео, он не делает поблажек девушке, чтобы тренировки были эффективными.
"Тебе нравится?" – спросил молодой человек у жены Диброва ее мнение по поводу занятий. Та ответила утвердительно.
Напомним, Полина вышла замуж за Дмитрия Диброва в 2009 году, когда ей было всего 19 лет, а телеведущему – 49. Разница в 30 лет, очевидно, не доставляет проблем в браке. В следующем месяце супруги, воспитывающие троих общих детей, отметят агатовую свадьбу.