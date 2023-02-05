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"Невзрачная посредственность": стало известно о причинах эксгибиционизма Дарьи Мороз

Дарья Мороз смело сбрасывает с себя одежду.

Актриса Дарья Мороз, прославившаяся не только как бывшая жена Константина Бомоголова, но и как участница сериалов "Содержанки" и "Клиника счастья" без страха раздевалась перед камерой каждый раз, когда того требовал сюжет, а затем старалась не выглядеть в кадре как застывший манекен. Наоборот, выкладывалась на полную, чтобы даже самый отъявленный критик поверил в наличие искры страсти.

Многие зрители тогда начали размышлять: "Сложно ли это?", "Зачем постоянно сниматься в обнаженке?" и т.д. А что произошло с общественность после того, как было объявлено, что режиссером одного из сезонов вместо Богомолова станет отец Мороз – лучше даже не напоминать. Ведь ей пришлось раздеваться перед своим родителем, а также обсуждать с ним постельные сцены, что вызвало оторопь у многих.

Накануне известный психолог Лина Дианова поразмышляв о причинах эксгибиционизма Дарьи Мороз, оформила свои мысли в ролик и выложила его в Сеть, где уже о них стало известно всему интернету. Специалист уверена, что актриса специально выбирает именно те, роли, где придется снять с себя даже белье. Причина кроется в том, что "внутри она не считает себя сексуальной" и жаждет доказать это практически назло всем, снявшись в как можно большем количестве эротических сцен.

"Она хочет признания своей сексуальности. Как будто внутри этого признания нет, и она должна получить его извне", – поделилась своим мнением Лина Дианова.

Кроме того, уверена психолог, в реальной жизни проявлять сексуальность бывшей жене Константина Богомолова мешают, возможно, травмы и установки. Но, стоит лишь попасть в кадр – начинается своеобразная гештальт-терапия ( Проработка незакрытых травм – Прим.ред.).

"Она слишком сухая или с энергетикой школьного завуча", " Где там сексуальность? Невзрачная посредственность", "Абсолютно не сексапильная. Никакая", – высказались пользователи Сети о сексуальной притягательности Дарьи Мороз.

5 февраля 2023, 11:03
Дарья Мороз. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Youtube, канал "Lina Dianova"✓ Надежный источник

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