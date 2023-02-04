"Я схожу с ума": ставшая невестой 53-летняя Буланова заявила о разрыве с женихом

Знаменитая певица появилась на съемках шоу "Привет, Андрей", выпуск посвятили знаменитым дуэтам шансона. Вопреки ожиданиям публики Татьяна Буланова не взяла с собой жениха Валерия, зато уткнулась в грудь давнего коллеги — Сергея Любавина.
Вместе они не только сидели в обнимку, но и исполнили "Цветок". На сцене между артистами будто пробежала искра. "И я схожу с ума от нежных губ твоих", — спела Татьяна Буланова, заставив публику поверить в трагическую любовь.
Ведущий Андрей Малахов не стал ходить вокруг да около, а прямо спросил, как обстоят дела звезды перед свадьбой. Ставшая невестой 53-летняя Буланова призналась, что между ней и женихом произошел разрыв интересов. Он — бывший теннисист и, увы, не поет.
Блондинка добавила, что избранник неравнодушен к песне "Зима, холода" Андрея Губина. Почему Валерий не стал сниматься в шоу "Привет, Андрей", певица умолчала. Окружающие с долей иронии отреагировали на новости о личной жизни звезды.
Известно, что жених всего на пять лет старше ее сына Александра. Когда роман только начинался, Татьяна Буланова переживала, что по возрасту годится избраннику в матери.