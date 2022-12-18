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Шоу-бизнес
"Боже мой, сколько слез": Наглотавшаяся таблеток Буланова свалилась замертво

"Боже мой, сколько слез": Наглотавшаяся таблеток Буланова свалилась замертво

Исполнительница хита "Не плачь" Татьяна Буланова обмякла как тряпичная кукла, а шумная толпа проходила мимо.
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С детства певица одержима страхом перелетов. Она даже прибегала к гипнозу, но это не помогло побороть фобию. По сей день каждая посадка в самолет для нее трагедия, паника накатывает постоянно. В свежем интервью Татьяна Буланова рассказала о длительном авиарейсе, который превратился в сущий кошмар.

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Однажды перед полетом на Сахалин артистка наглоталась таблеток. Из-за страха она выпила двойную дозу, что печальным образом сказалось на ее состоянии.

Самолет сделал дополнительную посадку в Омске, где пассажиров обязали временно покинуть судно. В итоге люди вышли, а Татьяна Буланова не смогла. Тревожить ее не стали, ведь прямо в кресле она свалилась замертво — в бесчувственном состоянии.

К счастью, через некоторое время звезда оклемалась, но на успокоительных препаратах против аэрофобии поставила крест. Знаменитости уже 53 года, а безопасный способ борьбы с вечной проблемой она так и не нашла.

Откровения певицы вышли на ютуб-канале "Света вокруг света". Татьяна Буланова не только излила душу перед камерой, но и спела вживую свой суперхит "Не плачь". Пользователи Сети оценили искренность артистки и ее неуловимый шарм.

"Мурашки от песни! Боже мой, сколько слез под нее пролито", "Поет до мурашек, до слез", "Очень обаятельная женщина! А голос – душераздирающий и волнующий кровь", — написали поклонники Татьяны Булановой в комментариях.

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Татьяна Буланова. Фото:Photoagency Interpress/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 18 декабря 2022, 12:16 Источник: Youtube/СВЕТА ВОКРУГ СВЕТА ✓ Надежный источник
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