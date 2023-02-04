“Пока еще теплый”: у 77-летнего Якубовича отнялись ноги прямо во время съемок

Леонид Якубович до последнего посвящал себя работе.

Леонид Якубович продолжает крутить барабан капитал-шоу "Поле Чудес", принимая в студии все новых и новых гостей. И каждый из них желает отличиться не только в подарках, которые привозит с собой, но и в привете, который пошлет всем своим переполненным гордости и зависти друзьям.

Вот и в свежайшем выпуске телешоу одна из гостей обратилась к подругам: захотела передать, что выполнила их наказ. "Привет, девчонки, я здесь. Леонида Аркадьевича обняла, он теплый", – помахала конкурсантка прямо в камеру.

"Не так сказала: он пока еще теплый", – с нервным смехом подметил Якубович, добавив, что у него ноги отнялись, а затем перешел к следующей гостье.

Но, не выдержав и минуты молчания, первая гостья прорезала воздух студии вопросом: "А я всем передала приветы?", чем вызвала у 77-летнего Якубовича новый приступ хихиканья. После женщина сразу же стала перечислять города, где живут ее знакомые, а затем послала им всем "привет с Поля Чудес".

В целом, выпуск получился невероятно смешным, ведь участники этой тройки никак не могли угадать последнюю закрытую букву слова, предлагая каждый раз неверные варианты.

"Вытарайка это сестра вытаражки. Младшая", – поупражнялся в остроумии Леонид Якубович прямо во время съемок, чем невероятно позабавил гостей со зрительской трибуны.

