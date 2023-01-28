Метры туалетной бумаги: провонявший нечистотами Якубович наложил в штаны под камерой в Останкино

Каждый гость, оказывающийся в студии капитал-шоу "Поле Чудес" в геометрической прогрессии увеличивает вероятность возникновения интересных ситуаций. Во многом, благодаря подаркам, подготовленным для Леонида Якубовича.
Например, в одном из прошлых выпусков гостья привезла сушеную корюшку, из-за яркого запаха которой Якубович провонял все Останкино неприятным запахом, для многих схожим с нечистотами. Но в выпуске, увидевшем свет вчера, возникла куда более пикантная ситуация.
Молодая учительница английского языка презентовала Леониду Якубовичу целую груду банок варенья, по банке маринованных огурцов и помидор, и, если что-то пойдет не так, огромные бусы из рулонов туалетной бумаги. Зафиналила она все парой книг, чтобы в уединении Леониду Яркадьевичу не пришлось скучать.
"На этой передаче это очень нужная вещь. Здесь может произойти со мной все, что угодно", – еле сдерживаясь заявил нацепивший на себя метры туалетной бумаги Якубович, закатив глаза словно в блаженном предвкушении.
Затем вышеназванная девушка разгадала слово, получила подарок и право игры перешло к следующей тройке игроков. Ну а после того, как съемки закончились, Якубович, уверены многие, выбрал самые вкусные из подарков, наложил их в портфель или карманы, вшитые в штаны, чтобы перекусить по дороге домой, да отправился восвояси. А книги, бусы из туалетной бумаги и соленья остались под камерой в Останкино – именно туда Леонид Якубович отправляет все то, что не может забрать домой.