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"Кризис в отношениях": укатившая на курорт без мужа Тодоренко ищет нового

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Развод Тодоренко и Топалова неминуем?

Этим вопросом уже давно задаются пользователи Сети, наблюдающие за личной жизнью пары. История любви начиналась красиво, партнеры светились счастьем и готовы были свернуть горы ради крепкого брака. Однако со временем Регина Тодоренко и Влад Топалов дали понять, что развод маячит на горизонте.

Поклонники заметили охлаждение чувств в семье после рождения в ней второго ребенка. Когда Регина Тодоренко укатила на Мальдивы без мужа, тот обрадовался. "Люблю быть один", — заявил мужчина. Ну а ведущая вскоре написала с курорта, что нашла рай. И он не рядом с супругом.

Теперь вся страна судачит, расстанутся Регина Тодоренко и Влад Топалов, или же смогут удержаться от соблазнов пойти разными дорогами. Блогер Лена Миро намекнула, что развод звездной пары не за горами. В комментариях ее поддержали подписчики.

"Черт, я знал, что к этому все движется!", "Наверное, у них кризис в отношениях, вот и решили отдохнуть друг от друга", — отреагировали сплетники.

Ну а Регина Тодоренко тем временем о разводе молчит, но охотно рассуждает о карьере в социальных сетях. Знаменитость призналась, что готовится к новому сезону шоу "Маска" — ищет нового в свой гардероб. Наряды — это важная часть звездного имиджа.

Для ведущей важно выглядеть на все сто, да вообще Регина Тодоренко любит модничать. Так что Влад Топалов подождет до лучших времен. Только вот дождется ли?

4 февраля 2023, 11:24
Регина Тодоренко. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
LiveJournal/Лена Миро✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Регина Тодоренко и Влад Топалов: яркая история любви

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