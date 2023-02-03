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"Поехал с мамой": внебрачный наследник Табакова свалился как снег на голову

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Талант Олега Табакова перешел следующим поколениям.

Актерская школа Олега Табакова выпустила несколько десятков талантливых артистов. Молодые актеры уверенно вступают на пьедестал карьеры, забирая главные роли в новых проектах. Вот и еще один внебрачный наследник творчества Табакова, его ученик и выпускник последнего курса мэтра Денис Нурулин оказался в центре внимания публики.

Молодой человек сыграл сыщика-гения в новом сериале "Безсоновъ". Персонаж свалился Денису как снег на голову, став звездой в его карьерном пути. Конечно, и ранее выпускник Олега Табакова играл главные роли. Однако, актер все равно испытывал трепет перед работой в крупной исторической картине.

Ученик Табакова поделился с журналистами, как начинался его путь в кино. В детстве он оказался на экскурсии в "Мосфильме", после чего твердо решил стать актером. После окончания 9 класса, Денис поехал поступать в колледж Олега Табакова.

"Я поехал не один, а с мамой. Когда я проходил отборочный тур, она знала, куда меня отдает", — делится молодой актер.

На всю жизнь Нурулин запомнил последний совет Олега Табакова. Артист завещал ученикам быть терпеливыми. Нужно было привыкать всегда быть в ожидании.

3 февраля 2023, 20:00
Олег Табаков. Фото: fcsm_official/ globallookpress.com
Журнал "Антенна-Телесемь", выпуск 2023-04✓ Надежный источник

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