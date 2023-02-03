"Поехал с мамой": внебрачный наследник Табакова свалился как снег на голову

Талант Олега Табакова перешел следующим поколениям.

Актерская школа Олега Табакова выпустила несколько десятков талантливых артистов. Молодые актеры уверенно вступают на пьедестал карьеры, забирая главные роли в новых проектах. Вот и еще один внебрачный наследник творчества Табакова, его ученик и выпускник последнего курса мэтра Денис Нурулин оказался в центре внимания публики.

Молодой человек сыграл сыщика-гения в новом сериале "Безсоновъ". Персонаж свалился Денису как снег на голову, став звездой в его карьерном пути. Конечно, и ранее выпускник Олега Табакова играл главные роли. Однако, актер все равно испытывал трепет перед работой в крупной исторической картине.

Ученик Табакова поделился с журналистами, как начинался его путь в кино. В детстве он оказался на экскурсии в "Мосфильме", после чего твердо решил стать актером. После окончания 9 класса, Денис поехал поступать в колледж Олега Табакова.

"Я поехал не один, а с мамой. Когда я проходил отборочный тур, она знала, куда меня отдает", — делится молодой актер.

На всю жизнь Нурулин запомнил последний совет Олега Табакова. Артист завещал ученикам быть терпеливыми. Нужно было привыкать всегда быть в ожидании.