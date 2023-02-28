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Вторник 28 февраля

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"Она в его вкусе": бросивший жену Тарасов вернется к Бузовой

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Что на самом деле в душе у бывшего мужа Ольги Бузовой?

Семейная драма Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова продолжает развиваться даже спустя 7 лет после разрыва. То бывшие влюбленные не могут вести деловые отношения, то новая жена Тарасова показательно показывает свое безразличие к Бузовой. Да и поклонники не успокаиваются, все продолжают называть Анастасию Костенко разлучницей.

Семейный психолог Андрей Зберовский в разговоре с Пятым каналом пояснил, что же стоит за этой семейной драмой. Правда ли, что, по слухам, бросивший жену Дмитрий Тарасов сможет вернуться к Ольге Бузовой? И что на самом деле чувствует Анастасия Костенко.

Эксперт считает, что трое детей, рожденных в браке с Костенко — это решающий фактор для Тарасова. Анастасия более уверена в своих отношениях, чем Ольга. Психолог добавляет, что новая жена футболиста не потеряла внешнюю привлекательность, а поэтому беспокоиться об отношении мужа к бывшей жене у нее нет оснований.

С другой стороны, поглядывать на "конкурентку" — это нормально. Это проявление эмоции контроля, к тому же нельзя игнорировать факт, что когда-то Ольга Бузова была все-таки возлюбленной Дмитрия Тарасова.

"Если мужчина женился на Бузовой — она в его вкусе, как женщина", — заключает эксперт.

28 февраля 2023, 21:00
Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов. Фото: FC Lokomotiv/ Twitter.com/ globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

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