"Наркотик": Раскрыта страшная зависимость съехавшего с катушек на чужбине Панина

В последние годы имя звезды "Жмурок" на слуху у многих. Правда, дело не в новых запоминающихся ролях, ошеломляющем успехе или умопомрачительном таланте. Актер просто слишком часто попадает в скандалы, причем разного характера. Из-за них, собственно, Алексея Панина и критикуют.
Его поведение в России было, скажем так, цветочками. Самое интересное началось за границей, где артист совсем раскрепостился! Он спал на улице, переодевался в женское белье, делал снимки голышом на улице... В общем, ни в чем себе не отказывает! В разговоре с "Дни.ру" бизнес-вумен Анна Соболева намекнула, что на чужбине оскандалившаяся звезда, грубо говоря, съехала с катушек.
"Его сумасшедшие поступки это в первую очередь, по моему мнению, была игра, а уже потом психические расстройства", – рассуждает собеседница об Алексее Панине.
Она также смогла найти объяснение поведению актера. Анна Соболева уверена, что таким образом он справляется с утихшим интересом к своей персоне и нехваткой внимания, которого в пик популярности было очень много. В итоге стремление вновь сделать свое имя громким переросло в зависимость, которую раскрыла бизнес-вумен.
"Внимание для артиста – это как наркотик для наркомана. Он заигрался до такой степени, что единственный инфоповод, связанный с ним, замечают только, когда он творит снова какую-то ерунду", – говорит собеседница, анализируя поведение Алексея Панина.