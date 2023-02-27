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"Больше нет на этом свете": близкие Мадонны сообщили о смерти

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Шурин Мадонны сообщил страшную весть.

Певица Мадонна в разные времена была обсуждаемой и осуждаемой фигурой на звездном олимпе. Ее копировали и критиковали, но равнодушных не было. После того6 как певица переступила порог пенсионного возраста, она не перестала раздеваться на публике и вести себя развязно во время выступлений, что вызывало смешанные чувства. Многие считали, что артистка прошла путь от красоты до деградации, но, тем не менее, в итоге так и осталась яркой личностью.

Сейчас звезде 64 года, и смерть не обошла ее стороной. Старший брат Мадонны Энтони Джерард Чикконе умер на 67-м году жизни. Трагическую новость в соцсетях сообщил муж сестры Мадонны Мелани Чикконе Джо Генри. При этом он не стал рассказывать, что стало причиной столь ранней кончины брата Мадонны.

"Моего шурина Энтони Джерарда Чикконе больше нет на этом свете", – рассказал родственник пришибленной смертью Мадонны.

Шурин Мадонны добавил, что знал ее брата с 15 лет, и он был сложным человеком. Тем не менее, у родственников были очень теплые отношения. Главными ценностями они считали семью.

Ранее сообщалось, что на 2023 год у Мадонны запланированы гастроли по миру. В какие именно страны приедет американская артистка, пока не ясно, сообает телеканал "360".

27 февраля 2023, 10:00
Мадонна. Фото: Gigi Hadid/ Instagram.com/ Globallookpress.com
Телеканал "360"✓ Надежный источник

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