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Шоу-бизнес
"Я стараюсь": виляющая голым задом 69-летняя Успенская стиснула черный срам между ног

"Я стараюсь": виляющая голым задом 69-летняя Успенская стиснула черный срам между ног

Любовь Успенская просится на грех.
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Исполнительница хита "По полюшку" как ведьма — не стареет, хотя время ее уходит. Благодаря певице, пожилые дамы узнали, что накачать губы и увеличить ягодицы на седьмом десятке — это не глупая прихоть, а способ подчеркнуть природную красоту. Любовь Успенская излучает секс на все четыре стороны, притягивая мужские взгляды.

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 Любовь Залмановна Успенская (Сицкер)

Любовь Залмановна Успенская (Сицкер) певица

На днях горячая пенсионерка отметила свое 69-летие, а следом поспешила выступить на празднике подруги. "Дорогая Юленька, я тебя поздравляю с днем рождения. Ты, как всегда, убиваешь наповал. Ну и я тоже стараюсь", — выразилась Любовь Успенская.

Спору нет, ведь на торжество эстрадная дива заявилась с частично голым задом. По уровню экстравагантности она даже переплюнула Лолиту. Красавица Любовь Успенская вышла на сцену в наряде с глубоким вырезом на груди и подобием трусов — между ног у звезды оказалась лишь черная полоска ткани.

Знаменитость охотно виляла задом и нагибалась, а перед камерой она не раз стиснула так называемый бабий срам. Удивительно, что Любовь Успенская вообще прикрыла интимную зону черным лоскутком. Ранее она говорила, как сильно любит проветривать это место, чтобы "дышало".

"Я не ношу белье, потому что мне удобно, оно не нарезает", — признавалась Любовь Успенская.

Любовь Успенская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 26 февраля 2023, 17:47 Источник: Соцсети • Требует проверки
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