Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

"Я визжала на всю квартиру": исступленная Навка отказывается верить в произошедшее с Костомаровым
Второй Панин: рванувший из России с позором Милохин подставил зад волосатым мужикам
Развод к лицу: 63-летний Николаев представил новую любовь
Жизнь продолжается: 72-летняя вдова Кобзона готовится к очередной свадьбе
партнеры
Пятница
24 февраля
Лента новостей
21:25
"Это ужасно": сын расплакался после жуткой сцены изнасилования Теличкиной
20:07
Лишить звания, гражданства и недвижимости: кто из российских звезд наплевал на страну
17:00
Размахивал наркотиками и матерился: опального сына Талькова задержали в центре Москвы
16:40
Увезли в больницу: певица Валерия сделала тревожное заявление
16:20
"Принимают за городскую сумасшедшую": Кравец сообщила о крахе во Франции карьеры кривляки Литвиновой
15:20
"Костер развести": наследие Чуриковой спровоцировало кровавую схватку
14:40
"После такого только цистит": показавшую округлившийся живот Бузову отправили к врачу
14:08
Отказывают ноги: вид разбитой болезнью Пугачевой ошарашил общественность
13:20
Вскрыли глаз: перекошенная после операции Муцениеце истошно завизжала
12:00
“Справил нужду”: отчаявшаяся после развода Чехова готова многое проглотить
11:00
"Здесь кормушка": сбежавшая из России лицемерная Бородина продалась с потрохами
08:03
Психолог назвала 5 установок несчастливых женщин
06:21
Три условия, когда эмоции вызывают рак
04:33
Необычное поведение птиц перед землетрясением в Турции попало на видео
02:09
Как выбрать хороший чай в пакетиках: три совета эксперта
00:18
Васильев день: народные приметы и запреты 24 февраля
22:23
Ватные палочки в быту: 7 необычных способов использования
20:33
За защитников Отечества: кто из российских звезд оказался настоящим патриотом
17:58
"Он держался": объявлено о прощании с покинувшим мир Александром Масляковым
17:44
На 40-й день Панфилов раскрыл причину смерти Чуриковой
17:09
"Ей никто не даст": приползшую назад в Россию вертихвостку Литвинову поставили на место
16:49
Тайные страсти и внебрачные дети: что скрывал от жены любвеобильный Олег Янковский
16:32
Как живет работавшая с Раневской 94-летняя звезда "Золушки" Пилецкая
16:18
"Отсутствует понятие уважение": зазнавшуюся Пугачеву швырнули оземь
15:31
Поторопился: сбежавший в Америку внук Пугачевой бросился россиянам в ноги
15:07
Дофаминовая мода: одежда, созданная для счастья
14:36
"Я предмет в семье": униженный Куценко признался в семейных неурядицах
14:10
"Горечь и разочарование": Газманов высказался о подлом поступке израильтянки Пугачевой
13:43
Проблемы с алкоголем, сбежавший к подруге муж и страшная нищета: трагедия актрисы Изольды Извицкой
13:17
Корчится и орет: Валяющемуся у испанской помойки Панину дали под дых
12:58
"Рожала не сама": припертая к стенке Орлова опубликовала благодарность суррогатной матери
12:24
Что такое самозапрет на кредиты через Госуслуги и работает ли он?
11:44
Лужи крови и неестественная поза: скрюченное тело Самбурской провалялось на полу не один час
11:16
Нежатся на солнышке: Скрытный Дмитрий Борисов показал своих малышей
10:54
Зрелище для зевак: отменивший прощание с Чуриковой муж жалеет о потраченных силах
08:20
Самые вкусные закуски для любимых мужчин на 23 февраля
06:27
Праздничные фильмы для защитников отечества: что посмотреть 23 февраля
04:11
Сколько придется копить на свой дом
02:16
Ипотеку ужесточат с мая
00:03
Прохор Весенний: что нельзя делать в православный праздник 23 февраля
23:52
"Я закрылась в комнате и получила удовольствие": откровения 74-летней Муравьевой
22:00
Названа причина сердечно-сосудистых заболеваний
21:20
"Это безумство": что Пьеха отказался делать ради любимой женщины
20:20
Названа сумма сбережений для комфортной пенсии
19:40
Не переживет: врач о последней капле для перенесшего два инсульта Костомарова
19:20
Вскрылась связь 45-летней Жасмин со стариком Лещенко: Столько лет
19:00
"Мы полюбили": женатый Куценко прыгнул в койку к Орбакайте
18:40
"Откуда?": горячая Бузова шокировала наливной грудью
18:20
Опасный трюк: китайский велосипедист рискнул и установил рекорд
18:00
"Другой уровень жизни": упорхнувшая из России Собчак кичится роскошью
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Он держался": объявлено о прощании с покинувшим мир Александром Масляковым
Нежатся на солнышке: Скрытный Дмитрий Борисов показал своих малышей
Отказывают ноги: вид разбитой болезнью Пугачевой ошарашил общественность
Поторопился: сбежавший в Америку внук Пугачевой бросился россиянам в ноги
"Горечь и разочарование": Газманов высказался о подлом поступке израильтянки Пугачевой
За защитников Отечества: кто из российских звезд оказался настоящим патриотом
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Это ужасно": сын расплакался после жуткой сцены изнасилования Теличкиной

"Это ужасно": сын расплакался после жуткой сцены изнасилования Теличкиной

Звезда обещала, что такое не повторится
прочитано 244 раза

В Дзержинске проходит I Открытый российский фестиваль отечественного кино "Черноречье Фест", который организован при поддержке Правительства Нижегородской области и администрации города Дзержинска, а также в рамках программы социальных инвестиций СИБУРа "Формула хороших дел". Среди звезд, которые в эти дни прибыли на Нижегородскую землю, оказалась 78-летняя актриса театра и кино Валентина Теличкина. Звезда дала эксклюзивное интервью "Дни.ру".

ПО ТЕМЕ

Как живет работавшая с Раневской 94-летняя звезда "Золушки" Пилецкая

"Я закрылась в комнате и получила удовольствие": откровения 74-летней Муравьевой

Валентина Ивановна, Вы сегодня редко выезжаете куда-то. Почему для Дзержинска и фестиваля Сергея Новожилова сделали исключение?

Я родом из этих мест, из Нижегородской области, из Арзамаса. У меня там много родственников – внучатых племянников. Раньше бывала часто, а когда не стало ни мамы, ни папы, ни сестер, ни братьев, получается вырваться из Москвы редко. К тому же я похоронила любимого мужа (архитектор Владимир Гудков, с которым поженились в 1980-м – Прим. ред.), и стало не до поездок. Но когда меня пригласили в родные места на фестиваль "Черноречье Фест", не могла отказать, тем более, в Дзержинске не бывала.

Сыну не предлагали поехать с Вами?

Нет. Признаюсь, он всегда тяготился моей славой, известностью, тем, что меня узнают. Его с детства все мучили тем, что, мол, у тебя мама – актриса. А он по своей природе очень скромный и спокойный человек. Как-то в раннем детстве ему кто-то в песочнице сказал: "Твоя мама – артистка!" А он это принял как-будто в штыки: "Ну и что?! И у тебя артистка! Все мамы – артистки!" Может, внутри себя он и гордился мною, но чтобы хвалил какую-то мою роль – такого не было. "Нормально, мам, ничего", – такой обычно оценки я удостаивалась от него после выхода какого-то фильма. По-моему, сегодня он ленты со мной не пересматривает. Но недавно я ему сбросила ссылку на картину "Стоянка поезда две минуты" (советский музыкальный художественный телефильм 1972 года, поставленный Александром Орловым и Марком Захаровым – Прим. ред.) и он сказал: "Прикольно!"

А есть ленты, которые сыну, что называется, не зашли?

Да, фильм Бориса Яшина "Первая девушка", где я снималась в 1968 году. Там есть сцена, где мою героиню перед изнасилованием привязывают к дереву. Сын так плакал, когда это смотрел. "Это ужасно! Я не буду смотреть эти картины!" – заявил он мне. А я пообещала больше в таких сценах сниматься.

Получается, он сам о кино даже не помышлял?

Скорее, это я отбила у него эту охоту. Потому что он был очень хорошенький и на детских утренниках в Доме кино его вечно подлавливали и звали сняться где-то. А он у меня был книгочеем. Поэтому я сказала ему, что на съемках фильмов стоят такие световые приборы, которые для глаз очень вредны – мол, он может ослепнуть и не сможет читать. И это так на него подействовало! Я же просто очень не хотела, чтобы он становился актером – это не самостоятельная, зависимая профессия.

А Вы о том, что стали актрисой, не пожалели?

Никогда. Всегда мечтала об этом – начиная с трех лет, когда выступала на табуретке. В жизни часто чувствую себя не в своей тарелке, а на сцене или в кадре – я как рыба в воде!

Фото: пресс-служба

К тому же Вы очень красивая до сих пор!

Я ничего для этого специально не делаю, диеты в жизни не пробовала. К тому же, признаюсь, никогда не была уверена в своей красоте, и по сей день этого не понимаю. Фотогеничность у меня есть, хотя и тут все зависит от оператора – иногда в кадре выгляжу ужасно. А вот красивой себя не считаю и к званию "секс-символа Союза" всегда относилась спокойно. Мне кажется, что я всего-навсего не самый большой урод на этом свете (смеется). К комплиментам о внешности я отношусь спокойно. Мне гораздо приятнее, если отмечают какие-то мои человечески черты, находят, что не дура (улыбается).

Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 24 февраля 2023, 21:25 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Костюшкин, Катина, Проклова: артисты, пережившие изнасилование

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Отказывают ноги: вид разбитой болезнью Пугачевой ошарашил общественность

Алла Пугачева испугала случайных очевидцев
Шоу-бизнес

“Справил нужду”: отчаявшаяся после развода Чехова готова многое проглотить

Анфиса Чехова вынуждена была изменить точку зрения
Шоу-бизнес

"Костер развести": наследие Чуриковой спровоцировало кровавую схватку

Инна Чурикова посмертно угодила в скандал
Шоу-бизнес

"После такого только цистит": показавшую округлившийся живот Бузову отправили к врачу

Певица обнаружилась в необычном месте

Гороскоп

Что подарить мужчине: идеи подарков на 23 февраля по знаку зодиака
Страстно и незабываемо: ищем мастеров поцелуя среди знаков зодиака
Гороскоп на всю жизнь: тайные послания зашифрованы в знаках зодиака
Гороскоп на неделю с 20 по 26 февраля 2023 года

Здоровье

Три условия, когда эмоции вызывают рак
Названа причина сердечно-сосудистых заболеваний
Почему опасно носить корректирующее белье
Вместо "Виагры": названо лучшее растение для эрекции

Спорт

Боец Селиванов объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем
Скончался известный советский фигурист и олимпийский чемпион Александр Горшков
Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор

Регионы

Под Новосибирском при пожаре в частном доме погибли 2 человека
В Ленобласти пьяная женщина убила мужа
В Нижнем Новгороде спасатели эвакуировали учеников после задымления в школе
В Иркутской области подросток попал под поезд
© 2015-2023 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+