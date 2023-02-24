"Костер развести": наследие Чуриковой спровоцировало кровавую схватку

Инна Чурикова посмертно угодила в скандал.



Позавчера поклонники и близкие усопшей Инны Чуриковой отмечали 40 дней со дня ее ухода. Все, кто знал ее лично, все, кто ее ценил и любил, хотят увековечить наследие Инны Чуриковой, установив на ее могиле памятник. Однако, даже такой жест заботы и уважения спровоцировал кровавую деятелями искусства.



Скульптор из Подмосковья Александр Рожников представил на суд общественности свою идею памятника великой актрисе. Женщина в образе королевы сидит на шаре. Деятель заверил, что покойная приснилась ему, после чего он понял, что монумент должен быть именно таким.

Однако, против такой идеи жестко выступил Никас Сафронов. Идея, по его словам, неудачная: пропорции нарушены, а сама героиня статуи и вовсе совершенно неузнаваема. При этом, живописец похвалил предыдущую работу Александра Рожникова, который несколькими годами ранее сделал памятник, установленный на родине Инны Чуриковой в Башкортостане.

"Чурикову нужно изобразить в образе Жанны д'Арк. Это была ее лучшая роль. Не надо ничего придумывать, лукавствовать", – поделился своими соображениями Никас Сафронов.

Мнение художника скульптор не смог не прокомментировать. "Никас Сафронов предлагает Инну Михайловну на эшафот поставить и костер внизу развести?", – саркастично подметил Александр Рожников в беседе с журналистами.

Затем автор предполагаемого памятника напомнил, что прижизненный памятник актрисе был высоко оценен ею самой, а что касается пропорций – показал он лишь 25-сантиметровый пластилиновый макет. В полноразмерной скульптуре Инны Чуриковой пропорции будут, по словам автора, скорректированы.

