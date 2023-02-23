Лужи крови и неестественная поза: скрюченное тело Самбурской провалялось на полу не один час

На Настасью Самбурскую произошло нападение.



Настасья Самбурская прославилась ролью Кристины Соколовской в сериалах "Универ. Новая общага" и "Универ. 10 лет спустя". Тем не менее, на лаврах она почивать не захотела, а продолжила усердно работать.

Вот и накануне вечером подписчики блога Настасьи узнали о том, что их любимица задействована в новом проекте – сериале "Макс и Гусь", который увидит свет уже в этом году. В картине зрители увидят историю становления криминального авторитета: от мальчика на побегушках до, практически, крестного отца всей Пензы.

Разместила актриса и фотографию, которая весьма четко передает настроение сериала: лужи крови и неестественная поза, в которой скрюченное тело Настасьи Самбурской провалялось, быть может, на полу не один съемочный час. Впрочем, даже лежа на жестком полу, женщина пребывала в прекрасном настроении: вся измазана кровью, но рукой показывает рокерскую "козу".

К слову, сериал "Макс и Гусь" станет продолжением сериала "Зема", вышедшего в 2017 году и рассказывающего о том, как проходили 90-е в небольшом российском городе. Нынешняя картина сосредоточится на одном из второстепенных персонажей и его личной жизни.

