Доминантка! Набившую шишку Самбурскую вывели на чистую воду

Почему Настасья Самбурская предпочитает мужчин помладше, объяснила психолог.

О личной жизни Настасьи Самбурской известно немного. Публика лишь знает о том, что звезда сериала "Универ" некоторое время состояла в романтических отношениях с белорусским певцом Александром Ивановым, более известным как IVAN. Он младше актрисы на семь лет. Также она несколько месяцев была замужем за актером из Белоруссии Кириллом Дыцевичем, который моложе ее на пять лет. Еще общественности известно об отношениях артистки с молодым человеком, с которым у нее разница в возрасте в 20 лет.

Почему Самбурская выбирает молодых партнеров, объяснила психолог Марина Гладышева в беседе с Пятым каналом. По словам специалиста, все дело в том, что Настасья – доминантка. Мол, актрисе проще управлять мужичиной, нежели искать с ним компромиссы. Так эксперт вывела на чистую воду 35-летнюю артистку, набившую шишку граблями, на которые наступает, ввязываясь в подобные отношения.

Также Гладышева не исключает, что в тех отношениях Самбурская искала выгоду. В качестве примера психолог привела женщину, которая начинает встречаться с мужчиной из-за того, что тот обеспечен. Представители сильного пола же нередко предпочитают женщин постарше, поскольку им с ними интереснее, или они напоминают мать. "Отношения чаще всего строятся на какой-то компенсации", – уверена психолог.