Вскрылась связь 45-летней Жасмин со стариком Лещенко: Столько лет

Жасмин призналась в чувствах к артисту.

Накануне в "Крокус Сити Холл" состоялся праздничный концерт "Ты мой герой", в котором приняли участие многие российские артисты, в том числе Григорий Лепс, Лариса Долина, Александр Розенбаум, Жасмин. Последняя успела пообщаться с журналистами, которые поинтересовались, кто является героем для певицы.

Жасмин призналась, что таким человеком для нее является народный артист Лев Лещенко. По словам певицы, он всегда ей помогает, причем не только морально, но и в творчестве. Лев Валерьянович, хоть и достиг старческого возраста, всегда излучает позитив и всегда хорошо выглядит, что "бесит", сказала певица с улыбкой на лице.

Так вскрылась тесная связь Жасмин и пожилого артиста. Рассказав о своих чувствах ко Льву Валерьяновичу, певица пожелала здоровья. "Вот столько уже ему лет, и дай Бог ему <...> 120 лет жизни", – цитирует артистку Пятый канал. А еще исполнительница призналась, что в 80 лет хочет выглядеть так же, как и Лещенко, ведь он выглядит гораздо моложе.

Напомним, Жасмин в 2014 году стала заслуженной артисткой России, а пятью годами ранее – заслуженной артисткой Дагестана (она родилась в Дербенте). Певица является обладательницей множества престижных музыкальных премий.