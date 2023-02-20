"Трус большой": собравшаяся под венец с молодым Буланова выдала тайну

Татьяна Буланова раскрыла секрет.

В прошлом году Татьяна Буланова объявила о помолвке с бизнесменом Валерием Рудневым, который моложе ее на 19 лет. Певицу нисколько не смущает разница в возрасте. Напротив, жених заставляет 53-летнюю артистку чувствовать себя моложе. При этом артистка не собирается делать пластические операции, по крайней мере, сейчас.

В недавней беседе с прессой Буланова выдала тайну. Оказывается, она очень боится ложиться под нож хирурга. "Я трус большой", – сказала певица. Татьяна призналась, что завидует тем, кто решается на пластику. Звезда не стала исключать, что в будущем тоже поправит что-то в себе.

Буланова заговорила о пластической операции после того, как узнала о смене внешности Филиппа Киркорова. Напомним, недавно поп-король лег под нож хирурга и преобразился. Теперь говорят, что певец похож то ли на Ольгу Бузову, то ли на Аллу Пугачеву в молодости, то ли на Татьяну Буланову.

Последняя, кстати, лишь посмеялась над таким сравнением. Но Татьяна Буланова похвалила 55-летнего Филиппа Киркорова, который не побоялся пластической операции. Певица поздравила коллегу с преображением. "Он идет в правильном направлении", – считает артистка.