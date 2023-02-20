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Понедельник 20 февраля

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"На нем природа отдохнула": плюнувший в россиян Ширвиндт получил звонкую пощечину из-за Ахежаковой

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Михаил Ширвиндт вызвал жалость.

Скандал вокруг Лии Ахеджаковой не утихает. После того, как артистку лишили всех ролей в театре "Современник", за нее вступился телеведущий Михаил Ширвиндт – сын знаменитого Александра Ширвиндта. 64-летний шоумен назвал тех, кто критикует Лию Меджидовну, чернью. Мол, эти люди проклянут за признание в том, что Ахеджакова является замечательной актрисой. Часть россиян восприняла слова Михаила как плевок и их сторону.

На слова Ширвиндта-младшего отреагировал журналист и публицист Михаил Шахназаров. "Человек, на котором природа отдохнула по полной программе", – выдал обозреватель, имея в виду то, что телеведущий, в отличие от своего знаменитого отца, ничем выдающимся публике не запомнился. Мол, Михаил Ширвиндт – просто сын известного актера. "Смотреть жалко", – добавил журналист, чьи слова стали звонкой пощечиной для шоумена.

Говоря о Михаиле Ширвиндте, обозреватель поспешил напомнить, что Лию Ахеджакову никто не выгонял из театра. Мол, она лишь осталась без ролей. "Не надо передергивать. Она (Ахеджакова – Прим. ред.) в труппе театра просто без спектакля", – пояснил журналист Михаил Шахназаров.

20 февраля 2023, 17:40
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
YouTube / Шах и Мат - Михаил Шахназаров ✓ Надежный источник

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