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Пятница 10 февраля

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"Родина-уродина": вышвырнутая из театра Ахеджакова сказала последнее слово перед концом

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Лии Ахеджаковой не позавидуешь.

Лия Ахеджакова на протяжении года высказывалась по поводу спецоперации ВС РФ на Украине, давая понять, что она не поддерживает действия российских властей. Актрису не раз критиковали россияне за ее позицию. Все закончилось тем, что 84-летнюю артистку вышвырнули из театра "Современник". Теперь спектаклей с ее участием там нет.

По словам Ахеджаковой, в театр писали разгневанные люди, а также сотрудники столичного департамента культуры. Все они требовали, чтобы актрису исключили из репертуара "Современника". Разумеется, Лия Меджидовна очень огорчена тем, что она потеряла работу.

Очевидно, что на этом путь Ахеджаковой в театре и кино завершится. Но перед концом карьеры актриса сказала последнее слово. Отвечая на вопрос коллег, которые посоветовали ей покинуть Россию, артистка произнесла: "Это моя "родина-уродина". Нам она нравится, хоть и не красавица". Звезда театра и кино процитировав песню лидера ДДТ Юрия Шевчука "Родина", который, кстати, тоже лишился выступлений из-за критики СВО, отмечает "Царьград".

Лия Ахеджакова дала понять, что, несмотря ни на что, останется в России. По словам актрисы, она слишком долго живет в этой стране, поэтому было бы глупо куда-то уезжать на старости лет.

10 февраля 2023, 21:00
Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
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