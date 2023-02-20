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"Что-то фундаментальное": вдова рассказала о появлении в столице мемориального музея Кобзона

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Артист этого достоин!

Иосиф Кобзон скончался на 81-м году жизни 30 августа 2018 года, не дожив 12 дней до своего 81-го дня рождения. Почти сразу же встал вопрос об увековечивании его памяти в Москве, куда он переехал жить сразу после армии в 1959 году.

В марте 2020 года мемориальную доску певцу установили на здании Российской академии музыки имени Гнесиных, где Иосиф Давыдович учился на вокальном факультете, а затем работал преподавателем и руководителем кафедры эстрадно-джазового пения.

Сегодня же его красавица-вдова Нелли Кобзон готовится к появлению в Москве мемориального музея своего великого мужа. "Ждите, обещаю, что будет! – заявила в эксклюзивном интервью "Дни.ру" Нелли Михайловна. – Я уже практически собрала вещи, которые должны стать экспонатами – костюмы, афиши, награды, огромное количество редких уникальных фотографий".

Остается решить, где эта масштабная экспозиция может развернуться. "Но это вопрос не ко мне, а к городу, наверное, – пояснила Нелли Михайловна. – Хотелось бы иметь что-то фундаментальное, поэтому пока подыскиваю помещение. Пока же этот мемориальный музей находится у меня дома".

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Долгие годы офис Кобзон располагался в гостинице "Пекин". Но после смерти исполнителя пришлось искать новое место. "Сейчас офис находится в нашем фонде, – пояснила вдова. – Очень красивое место и район. Там тепло, уютно".

20 февраля 2023, 09:20
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Каким запомнится Иосиф Кобзон

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